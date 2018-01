DIAMA : le maire réitère son engagement en faveur de la jeunesse (vidéo)

Le maire de la Commune de DIAMA a réaffirmé, samedi, sa détermination à soutenir la jeunesse, en annonçant la construction d’un nouveau stade pour accompagner le foisonnement des équipes Football.



« Nous avons été nommés pour servir nos populations. Nous déplorerons nous les efforts possibles pour que chaque sensibilité soit satisfaite », a dit Oumar Mbourel SOW.



Choisi comme parrain du gala de lutte de l’Association LUMIERE, M. SOW par ailleurs haut conseil territorial, a exprimé sa satisfaction et salué l’engagement de ces jeunes à soutenir sa vision.



« Je me réjouis fortement de vivre cette communion familiale qui mobilise toute la population. La jeunesse est la relève de demain », a assuré l’édile de DIAMA.



Baba NDIAYE, le président de la " LUMIERE pour le développement de DIAMA" souligne que le choix du maire comme parrain de cette journée s’explique par « l’engagement sans failles » de ce dernier pour l’émergence de la localité. « Nous l’honorons pour lui exprimer notre reconnaissance », renseigne le président.



« Il accompagne sans cesse les acteurs de développement de tous bords ne se fiant point des appartenances politiques », a-t-il ajouté.



►►► Suivez les réactions du maire SOW et du Président des jeunes