Des caléchiers de Saint-Louis formés en aviculture – vidéo

Cette initiative de l’actrice de développement et responsable politique à Ngalèlle Mme Khady WADE vise à renforcer la résilience économique des calechiers de ville, en leur permettant notamment de nouvelles activités génératrices de revenues. Les bénéficiaires de la première cohorte ont reçu leur parchemin hier à l’occasion d’une cérémonie de remise symbolique présidée par des notabilités de la localité. « Lorsque j’ai saisi le maire de Saint-Louis Mansour FAYE de ce projet, il nous a soutenues à hauteur de 2 millions FCFA. Nous avons ainsi mis en place le GIE Fassu Domo Ndar Ca Kanam et nous avons été mis en rapport avec le 3FPT », a rappelé. « Nous voulons que le caléchiers profitent pleinement des retombées de l’aéroport de Saint-Louis. À ce titre, nous prions encore le maire de nous accorder des subventions pour l’octroi de tricycles et de véhicules. Nous lui lançons également un appel pour que ces jeunes puissent intégrer les sessions de conduite automobile », a ajouté Mme WADE. Les récipiendaires ont magnifié cette capacitation, en exprimant leur gratitude à leur marraine.