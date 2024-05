Des migrants subsahariens échouent sur la plage de Nouakchott

Plusieurs personnes d’origine subsaharienne, embarquées sur une pirogue, ont échoué dimanche sur les côtes Nouakchottoises dans un périple qu’ils espéraient vraisemblablement les mener en Europe, renseigne la Dépêche ( Mauritanie).



On ne connait pas encore la raison de cet échouage de la pirogue qui transportait, selon des témoins oculaires, des hommes, des femmes et des enfants. Certaines de ces personnes accusaient une grande fatigue et se faisaient aider par d’autres passagers pour arpenter les dunes de sable preuve d’un long périple et d’un trajet éprouvant.



La pirogue a accosté sur la plage Nouakchott entre le site connu sous le nom « projet Nicolas » et le Palais des Congrès de Nouakchott.



La Mauritanie, pays de transit de migrants, devient par la force des accidents et des barricades européennes, une terre d’asile pour les naufrages du phénomène.