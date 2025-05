Déthié Séne : Lion un jour, lion pour toujours ...

Retour sur la vie haute en couleurs de Déthié Séne, l'inoubliable faux lion de Saint-Louis. Véritable légende vivante de l'art populaire, ce pêcheur et ancien lutteur a su marquer des générations avec ses performances exceptionnelles, entre mimétisme animalier et danses traditionnelles enflammées. À plus de 60 ans, Déthié Séne continue de faire vibrer les foules avec son costume élaboré et son maquillage saisissant, incarnant à la perfection les gestes majestueux du roi de la savane. Sa rapidité et son agilité, saluées dès ses débuts, lui ont valu un surnom devenu chanson populaire : « Déthié ngui naaw » — « Déthié vole », en wolof.



Avec son style hors du commun, Déthié a su perpétuer un mythe vivant, traversant les époques sans jamais perdre de son éclat. Ses spectacles, mêlant danses rythmées, chants traditionnels et acrobaties, attirent toujours autant de spectateurs, bien au-delà des frontières de sa ville natale.



Dans un entretien émouvant, Déthié Séne nous a confié ses meilleurs souvenirs — les acclamations d’enfants, les ovations populaires — mais aussi ses moments plus difficiles, lorsque les traditions perdaient de leur visibilité face aux nouveaux modes de divertissement.



Fier de son héritage, il transmet aujourd'hui son art aux plus jeunes, déterminé à faire vivre l’esprit du lion encore longtemps. Déthié Séne est bien plus qu’un artiste : il est l'âme d'une tradition, un symbole d’endurance, d'identité et de fierté culturelle.