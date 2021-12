Développement communautaire : KHOR compte sur ses propres ressources – vidéo

Les rideaux sont tombés sur la troisième édition du week-end culturel de Khor marquée, cette année, par l’organisation d’une foire mettant en évidence toutes les potentialités de la localité. Une occasion de magnifier les initiatives économiques des braves dames. Un forum sur l’employabilité des jeunes et l’autonomisation des femmes a été tenu, en marge de cette communion, ponctué par des échanges d’expériences avec différentes zones du département. Une synergie bâtie grâce à l’entremise de l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis et le soutient de GFA Consulting (coopération allemande). Fara Boubacar SARR, le président du Conseil de quartier, a saisi l’occasion pour manifester la volonté de sa localité d’émerger en s’appuyant sur ses propres forces. Ce, en comptant sur les entreprises publiques et privées implantées à Khor ainsi que les bonnes volontés et fils du terroir.