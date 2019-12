Développer l’élevage à DAGANA : Lancement d’une troisième phase d’ASSTEL 3 pour « consolider les acquis » (vidéo)

DAGANA - Une troisième phase du projet d'Accès aux services et structuration des éleveurs laitiers (ASSTEL) a été lancée, mardi, en marge d’une réunion annuelle du comité du pilotage. Autorités locales du département de DAGANA, bailleurs de fonds, partenaires techniques et opérationnels se sont penchés sur les orientations à donner à cette nouvelle déclinaison après avoir apprécié les résultats probants de la deuxième. Cette troisième et dernière phase « va consolider les acquis et pérenniser les expériences », a renseigné le coordinateur opérationnel et responsable du volet socioéconomie et résilience de ASSTEL3. « Nous voulons transférer les activités menées aux différentes organisations locales dans le souci de les pérenniser », a ajouté Faustin LALYRE.