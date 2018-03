(Documents) Scandale foncier à Bambilor: Thione Seck, Bougane Guèye Dani et Me Augustin Senghor… au cœur du « deal »

Un scandale foncier défraie la chronique à la Communauté rurale de Bambilor depuis quelques jours. Le président de la délégation spéciale de cette localité Ndiagne Diop et son vice-président, Mamadou Diop sont à couteaux tirés depuis que ce dernier a découvert que son supérieur hiérarchique avait voulu à l’insu du Conseil rural et en catimini octroyer des hectares de terres à Keur Ndiaye Lô à certaines personnalités, comme le lead vocal du Raam dan, Thione Seck (5 hectares), le Pdg de D Médias, Bougane Guèye Dani (2 hectares) et le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor (2 hectares) entre autres.