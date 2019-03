ÉLAN DE SOLIDARITÉ INTER-SCOLAIRE: Le Lycée Charles De Gaulle à l'origine d'une leçon de vie

Aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle, trois semaines durant, toute la communauté s'est mobilisée avec la patience et l'engagement des élèves pour trouver une solution pacifique et pas évidente au problème.



Suite à l'appel lancé par le lycée Charles de Gaulle (LCG) qui fait face en ce moment à une pénurie grave de tables-bancs (400 tables-bancs sont nécessaires), les réactions s’enchaînèrent. L'Inspecteur d'académie de Saint-Louis, Babacar Sow et l'IEF de Saint-Louis Commune, Cheikh Yaba Diop, ont été les premiers à monter au créneau pour prendre le taureau par les cornes. Le principal du Cem Guillabert, Alioune Fall, voisin du Lcg, mit sur la table 9 carcasses de tables-bancs.



Les réactions s'emballèrent. Le Cem Amadou Fara Mbodji a offert 10 tables-bancs, celui Télémaques Sow, 15 carcasses, l'école élémentaire Khayar Mbengue, 10 carcasses, celle Notre Dame de Lourdes, 33 planches. Un premier lot de 43 tables-bancs fut injecté dans les salles pour permettre aux élèves de constater que le problème est pris en charge. Et depuis lors, la roue de la solidarité inter-scolaire n'a cessé de tourner avec les renforts des Cem Dugaye Clédor et Abbé Boilat. En tout 46 nouveaux tables-bancs seront réinjectés ce matin pour faire un total de 89 tables-bancs. Le gap reste énorme toutefois puisque 310 tables-bancs manquent encore à l'appel.





Mme le proviseur a profité de la cérémonie de ce matin pour remercier et féliciter l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués pour la résolution de ce problème. Notamment le Président des parents d'élèves, Douglas Dia, le Censeur du Lcg, Baba Nokho, l'intendant, le représentant les Professeurs de l'établissement, Cheikh Fall, la représentante des Surveillants généraux Mame Diarra, les Surveillants ainsi les élèves. Selon Mme Lota Dieng, la seule finalité de cette activité est des permettre aux élèves de travailler dans les meilleurs résultats.



Gamby DIAGNE

Journaliste

Ancien élève du Lycée Charles de Gaulle