ÉLECTIONS MUNICIPALES À FASS-NGOM : BBY rassurée par le soutien des chefs des 55 villages et hameaux - vidéo

En prélude au démarrage de la campagne électorale en vue des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022, Monsieur Ibrahima DIAO, Directeur du Commissariat à la Sécurité Alimentaire par ailleurs Candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakar à la Mairie de Fass Ngom a rencontré les chefs de village issus des 55 villages et hameaux de cette commune pour les sensibiliser sur les demander et demander leur appui. Sensibles à cet acte et conscients des différents efforts consentis par Ibrahima DIAO et son équipe en faveur des populations de la commune, les chefs de village, sous la direction de El Hadj Rawane Diagne, Président de l’association des chefs de village, ont manifesté leur soutien et se sont engagés à œuvrer pour le triomphe de la coalition Benno Bokk Yaakar. Les chefs de villages ont profité de la rencontre pour remercier le Président Macky SALL pour le respect des engagements concernant le payement des salaires des Chefs de village. Ils ont également remercié le Ministre Mansour FAYE et les autorités administratives de la région et de l’arrondissement de Rao pour la facilitation avec le ministre de l'Intérieur.