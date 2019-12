ENAP : Sophie Diallo remporte le prix Roland-Parenteau et la prestigieuse médaille d'or du Gouverneur général du Canada

La « Sanaroise » a reçu le prix Roland-Parenteau, du nom du fondateur et premier directeur de l’ENAP, pour avoir obtenu la meilleure moyenne cumulative à la MAP. Elle s’est adjugée la médaille d’or du Gouverneur général du Canada qui récompense l’étudiant ou l’étudiante ayant obtenu la meilleure moyenne au terme de ses études dans une université dont le programme est approuvé.



Guy Laforest, le directeur général de cette prestigieuse institution, Isabelle Boucher, vice-présidente à l'administration de l'Université du Québec et Juliette Champagne, la directrice de l'enseignement et de la recherche à l'ENAP ont magnifié à la 48e collation des grades, « le parcours exceptionnel de madame Sophie Diallo ».



« C’est un honneur pour moi, pour mon pays et pour le programme de bourse. Dans 5 ans, je me vois être un ministre de la République du Sénégal. Ça peut paraître ambitieux, mais pour moi, l’impossible n’existe pas en fait », a a confié Diallo.



Pour rappel, les médailles académiques du Gouverneur général ont été fondées en 1873 pour encourager l’excellence scolaire et reconnaître les étudiantes et étudiants d’exception au Canada. Ces médailles constituent l’une des plus prestigieuses distinctions offertes aux étudiants des établissements d’enseignement au Canada. Cette année, 330 diplômes de 2e cycle ont été décernés à l’ENAP, soit 52 diplômes d’études supérieures spécialisés en administration publique.



>>> En vidéo, la cérémonie de remise des distinctions ...