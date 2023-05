Éducation : la crème du lycée Cheikh Oumar Foutiyou TALL honorée (vidéo)

Les meilleurs apprenants du lycée Cheikh Oumar Foutiyou TALL ( ex Faidherbe) ont été distingués samedi à l’occasion de la deuxième édition de la journée de l’excellence. Une cérémonie empreinte de solennité à laquelle des parents et des notabilités de la ville ont pris part. L’événement qui vise à « stimuler l'émulation » chez les élèves, permet à cet établissement mythique « de retrouver l'excellence qui a toujours été son credo », note Ndiaye DIALLO, le président de l’amicale du personnel. Cette année, c’est le directeur de la Maintenance, des Constructions et des Équipements, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui a été choisi pour parrainer la fête axée sur le thème «l’apport du numérique dans les enseignements apprentissages ». « Un modèle de réussite, d'abnégation et de travail », estime M. DIALLO qui invite les récipiendaires à s'en inspirer. « Le choix a été spontané. Il l'a accepté sans protocole. C'est la preuve d’une grande âme », confie le Proviseur Ndèye Arrete DIALLO.