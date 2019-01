En situation irrégulière : près de 100 sénégalais expulsés du Maroc

En moins d’un mois, le Royaume du Maroc a expulsé plus de 100 sénégalais en situation irrégulière. Ils vivaient dans la clandestinité au Maroc d’où ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Chaque jour, et depuis un mois, les opérations d’expulsions se font par groupe de 10 voire 20 personnes à bord des vols réguliers de la Ram à destination de l’aéroport de Diass.



Avant-hier, 07 janvier, certains malheureux ont eu à confondre rapatriement et expulsion. Car en matière de rapatriement, les mis en cause ont droit à des pécules de retour(95.000 CFA environ)contrairement aux expulsés censés « circuler » dès leur arrivée à Dakar.



Toujours est-il certains parmi ces expulsés du Maroc se sont « rebellés » à l’aéroport pour réclamer leur « argent ». Peine perdue ! Car ils ont été sommés par les gendarmes en faction de quitter les alentours immédiats de l’aéroport où ils rouspétaient.



LE TEMOIN