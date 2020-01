Enseignement Supérieur : « les orientations dans les universités ne sont pas pléthoriques », selon Cheikh Oumar ANNE (vidéo)

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a soutenu, lundi, que la procédure d’orientation des étudiants dans les universités publiques ne souffre d’aucune irrégularité. Ce, en réponse en réponse au Syndicat autonome des enseignants du supérieur et des coordinations estudiantines qui fustigent une surcharge des universités. « Nous avons paraphé un accord avec les recteurs et le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) sur le nombre d’étudiants à orienter dans les institutions universitaires », a-t-il dit. « Les capacités ont été définies légalement d’un commun accord avec les entités concernées. Les orientations ne sont pas pléthoriques », a-t-il réitéré. M. ANNE soutient que la démarche entreprise a été inclusive et que « des consultations ont été faites avec les instances académiques ». Il annonce des « mesures de renforcement des capacités des universités en terme d’encadrements pédagogiques » en exprimant la volonté pour le gouvernement de « résorber le problème de déficit d’enseignants ».