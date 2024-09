Entretien | Chômage persistant à Saint-Louis : les leviers pour renverser la tendance

Trouver un emploi à Saint-Louis est une denrée extrêmement rare pour les jeunes diplômés de Saint-Louis contraints de se ruer vers Dakar ou … sur la route des Îles Canaries à bord d’embarcations de fortune. Manque de centres de formation ( sur les métiers de la pêche, de l’agriculture et des hydrocarbures), inexistence d’un tissu industriel fort pouvant capter les défaillances l’accompagnement sont autant de maux qui plongent la jeunesse de la région Saint-Louis dans une léthargie favorable à toute forme de misère. Fara NDIAYE, le président du Conseil régional de la jeunesse, revient sur les contours de cette situation de plus en plus alarmante, en indiquant aux nouvelles autorités des leviers sur lesquels s’appuyer pour renverser la tendance.