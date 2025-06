FOOTBALL – Exploit historique à Wembley : le Sénégal terrasse l’Angleterre (3-1)

Le Sénégal a marqué l’histoire du football africain ce mardi en devenant la première sélection du continent à battre l’Angleterre à domicile, s’imposant 3 buts à 1 lors d’un match amical international au stade de Wembley.



Une victoire symbolique et méritée



Les Lions de la Teranga, dirigés par Pape Thiaw, ont livré une prestation de haut niveau, à la fois solide et inspirée. Les buts sénégalais ont été signés Ismaïla Sarr, Habib Diarra et Cheikh Tidiane Sabaly, illustrant la qualité de la nouvelle génération sénégalaise, capable de faire trembler les grandes nations du football mondial.



L’Angleterre, bien en place en première période, n’a pu contenir la montée en puissance du Sénégal, qui a fait preuve de réalisme offensif et d’une discipline tactique impressionnante. Le but anglais, inscrit en seconde mi-temps, n’aura pas suffi à inverser la tendance.



Un goût de revanche



Ce succès prend une dimension particulière, un an et demi après la défaite du Sénégal (3-0) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, face à cette même équipe anglaise. Si la rencontre de ce mardi s’inscrivait dans un cadre amical, l’enjeu symbolique n’en était pas moins fort.



Avec cette victoire prestigieuse, le Sénégal envoie un signal fort à ses adversaires à l’approche des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et des prochaines échéances internationales. Ce succès conforte la place du Sénégal parmi les grandes puissances du football africain et international.