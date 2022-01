Fin de campagne : Mary teuw NIANE et son armée ratissent la Langue de Barbarie – video

La coalition Ank Ak MTN Liggey NDAR a bouclé sa campagne par une caravane dans la Langue de Barbarie. Mary Teuw NIANE accompagné de son collègue candidat pour la présidence du conseil départemental, le docteur Ahmadou DIA et de Cheikh SOURANG, président de la chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Louis, a exposé les lignes du Programme Réaliste et Réalisable (PA2R) dédiéà une meilleure organisation de la Pêche et l’aménagement du cadre de vie de Guet-Ndar.