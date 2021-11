Fin de crise à l’UGB : l’Autorité et les Étudiants se serrent la main - vidéo

La tension s’estompe après les deux journées de tension marquées par des heurts entre les étudiants et les forces de l’ordre. Les autorités et les étudiants de l’Université Gaston Berger se sont retrouvés autour d’une table sous l’impulsion du Gouverneur de Saint-Louis et suivant des engagements pris par les ministères concernés par les revendications des Sanarois. De l’indisponibilité du WIFI aux défaillances de l’assainissement n passant par la vétusté de la voirie interne, des nouvelles assurances données aux apprenants, augurent une nouvelle ère de stabilité au sein du de ce campus. La nouvelle synergie a été actée au travers d’un accord signé par les deux parties. Suivez les impressions recueillies au terme de la cérémonie.