Foirail de Rao : les femmes dynamisent le commerce autour du mouton et réclament un marché digne

Au foirail de Rao, la vente de moutons devient chaque année une opportunité économique pour les femmes. Depuis plus de trois ans, elles développent de petits commerces – vente de nourriture, d’eau ou de produits locaux – pour profiter de cette activité saisonnière. Malgré des conditions de travail difficiles sous le soleil, elles continuent avec détermination et plaident aujourd’hui pour la création d’un marché moderne afin de pérenniser et structurer leurs activités.