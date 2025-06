Marché Sor : des vendeurs de "black" réclament sécurité et reconnaissance

Entre insécurité persistante et suspicion sociale, les vendeurs de portables dits « black » au marché Sor de Saint-Louis montent au créneau. Ces jeunes commerçants, souvent stigmatisés et injustement assimilés à des voleurs, dénoncent un climat pesant qui nuit à leur dignité et à leurs affaires.



Pourtant, beaucoup d’entre eux ne comptent que sur ce petit commerce pour faire vivre leurs familles. Face à cette précarité, ils lancent un appel pressant aux autorités pour un accompagnement concret. Leur principale revendication tourne autour de la modernisation et de la sécurisation de leur espace de travail.