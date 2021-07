Forum d’échanges sur le bassin du fleuve Sénégal les 29 et 30 juillet

Un forum d’échanges économiques se tient à Dakar, les 29 et 30 juillet au King Fahd Palace, à l’initiative de l’organisation Polycom Consulting sur le thème ’’Bassin du Fleuve Sénégal, espace d’opportunités et d’échanges’’.



’’L’idée est de procéder à un état des lieux, identifier les acquis, les contraintes les défis et les opportunités’’, explique-t-on dans un communiqué transmis



Les travaux seront organisés à travers 5 panels en format présentiel et virtuel, sur les thèmes de ‘’l’énergie : potentialités et défis’’, le transport fluvial, les ressources en eau, l’agrobusiness, entre autres.





Le forum est initié à l’intention des acteurs de l’administration, de membres d’organisations patronales, d’organisations faîtières (chambres de commerce), de conseils des chargeurs, de partenaires financiers, d’organisations institutionnelles du Bassin, entre autres.



Le communiqué rappelle que l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a mis en place des infrastructures hydroélectriques majeures (barrages de Diama, Manantali, Félou, Gouina…) et des outils de gestion concertée des ressources en eau.





