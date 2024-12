Grâce à l'engagement communautaire, le jardin public des HLM devient un paradis

Le jardin public des HLM fait peau neuve grâce au dynamisme et à l'engagement des membres du Comité d'initiative pour le Développement du quartier HLM (CID/HLM). La matérialisation de ce projet est le fruit d'efforts combinés des populations, du Maire de Saint-Louis et des autorités gouvernementales séduites par la démarche communautaire. Aujourd'hui, le jardin offre un beau cadre de repos et de loisirs, entretenu par un comité de veille. En prélude à son inauguration prévue le 25 décembre 2024, NDARINFO s'est entretenu avec les initiateurs.