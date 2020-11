Grogne des travailleurs de la CSS : "Le ministre du Commerce s’amuse avec nos vies" (vidéo)

Les travailleurs et les partenaires sociaux de la Compagnie sucrière de Saint-Louis dénoncent l’octroi par le ministre du Commerce, de Droits d'importations de produits alimentaires (Dipas) à des opérateurs privés. Ils sont mobilisés, samedi, pour exprimer leur ras-le-bol devant la presse et livrer les contours d’un plan d’action qu’ils vont dérouler. Le mouvement syndical s’insurge contre la volonté manifeste de mettre en danger la vie de près de 9.000 travailleurs avec la fragilisation de cette unité industrielle.



« Au moment où nous démarrons notre campagne 2020 /2021, avec une production journalière de 1000 T, en sus de 30 000 Tonnes de sucre en souffrance dans nos entrepôts, nous constatons que le marché est inondé de sucre par des commerçants, de connivence avec le ministre du Commerce. Face à ce désastre, l’avenir de nos emplois est hypothétique et sans issue », déclare un délégué du personnel.



« La CSS n’a reçu que 20.900 tonnes, les 42.100 restants ont été distribuées à des « bussnesmen » sans aucune envergure économique, n’ayant créé aucun emploi identifiable », a-t-il ajouté.



Poursuivant, il soutient que « le ministre du Commerce s’amuse avec nos vies et celles de nos familles ». Déterminés à mener le combat jusqu’au bout, ils ont annoncé une marche de protestation, samedi.