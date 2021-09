Guinée : Le Colonel Doumbouya annonce l’ouverture des frontières avec le Sénégal

Le Cnrd, dirigé par le Colonel Mamady Doumbouya, a annoncé, hier, à travers un communiqué de presse lu à la télévision nationale de son pays l’ouverture des frontières avec le Sénégal, la Guinée Bissau, la Sierra Léone, le Libéria etc.



Pour l’application de la mesure, il a demandé aux services compétentes (administration du territoire, service de santé, commerce et le transport), de procéder immédiatement à une évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire en vue de l’ouverture graduelle de ces frontières.



Le calendrier est le suivant :

Pour la frontière Sierra léonaise avant le 15 septembre 2021

Pour la frontière libérienne avant le 16 septembre 2021

Pour la frontière ivoirienne avant le 17 septembre 2021

Pour la frontière malienne avant le 18 septembre 2021

Pour la frontière bissau guinéenne avant le 20 septembre 2021

Pour la frontière sénégalaise avant le 24 septembre 2021