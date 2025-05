Hygiène publique : Démarrage d’une opération de saupoudrage à Saint-Louis ce mercredi 14 mai

La commune de Saint-Louis, en collaboration avec la brigade d'hygiène, annonce le démarrage d’une opération de saupoudrage à partir de ce mercredi 14 mai, dans tous les quartiers de la ville.



Selon le communiqué publié par les autorités municipales, la première phase concernera la Langue de Barbarie et l’Île de Sor. Le lendemain, ce sera au tour des quartiers de Sor et de la zone sud d’être traités, avant la poursuite de l’opération dans les autres secteurs le vendredi 16 mai.



Les opérations se dérouleront chaque nuit entre 21h et 2h du matin, renseigne un communiqué parcouru par Ndarinfo.



Les autorités appellent les populations à observer strictement les mesures de protection, notamment en ne s’exposant pas et en veillant à protéger les denrées alimentaires et objets sensibles pendant les interventions.



Ami GUÈYE