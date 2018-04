Implantation d’une usine textile chinoise au Parc industriel de Diamniadio: les Tailleurs donnent « carton jaune » à Macky SALL ( vidéo )

L’annonce faite par le Président Macky SALL d’installer la compagnie de textile chinoise « C&H Garments » dans le Parc industriel de Diamniadio suscite l’ire des tailleurs de la région de Saint-Louis. Ils sont montés au créneau, jeudi, soutenus par leurs camarades du mouvement national pour décrier les « conséquences » dangereuses de cette unité de production sur l’avenir de leur profession.



« Nous t’avons déjà donné un carton au Président pour avoir pris une décision dans concerter avec les tailleurs. Devant ses agissements continus, nous sommes poussés à lui remettre le rouge », a crié Cheikh DIOP, le président de la fédération régionale de Saint-Louis.



« Comment peut-on implanter une importante firme qui emploie 2000 personnes sans dialoguer au préalable avec les acteurs locaux et nationaux du secteur ? », s’est-il interrogé en invitant ses camarades à retirer massivement leurs cartes d’électeurs pour exprimer leur indignation à travers les urnes.



« C’est inacceptable », a soutenu M. DIOP. « Nous suivrons la même dynamique de refus de nos camarades tailleurs des autres régions du pays », a-t-il indiqué.



Tidjane LOUM, un des membres de la fédération de Saint-Louis déplore la méconnaissance de la tutelle par les professionnels, en estimant que cette situation est la preuve du « manque de dynamique » qui plombe la gestion de l’artisanat. « Les acteurs ne connaissent pas le ministre. Ils ne savent même pas qu’il y a un ministère dédié à l’artisanat », a-t-il ajouté. Il a par ailleurs fait part de sa colère contre « le manque de financements et d’accompagnements » dont ses camarades sont victimes.



Après Thiès et Saint-Louis, les tailleurs se mobiliseront dans les régions du centre et du Sud du pays avant de rallier Dakar, renseigne Moussa MBOW, le président du mouvement national. « Tant que le Président ne reviendra pas sur cette décision et n’implique pas les membres du secteur, nous lui ferons face », a-t-il dit.





