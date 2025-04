Inaccessibilité du plan d’eau à Bango : les pêcheurs tirent sur l’OLAC

À Bango, les pêcheurs tirent la sonnette d’alarme. Depuis des années, le Typha et d'autres plantes aquatiques sauvages envahissent les eaux, rendant l’accès au lac quasi impossible. Alors que l’OLAC tarde à agir efficacement malgré ses engagements, les riverains prennent les choses en main. Entre brûlage de végétation, nettoyage citoyen et mobilisation collective, ils dénoncent l’inefficacité des opérations de faucardage et réclament des solutions durables pour sauver leur principal moyen de subsistance.