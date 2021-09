Incendie à la résidence Palmeraie de Saly : Saint-Louis endeuillée

L'incendie mortel qui s’est produit dans la nuit du samedi à dimanche du matin à la résidence Palmeraie de Saly, dans le département de Mbour, emporte trois habitants de la ville en plus d'occasionner plusieurs blessés. Il s’agit du nommé Alain Pierre Tavarez, son épouse Clarisse Sarr Tavarez et leur bébé de 1 an, E. Tavarez, tous originaires de Saint-Louis.

Leurs familles sont inconsolables.



Monsieur Tavares était un brillant écrivain, professeur d'histoire-Géographie et de Français au collège privé Didier Marie. Il est l'auteur de l'ouvrage de "le poids du vice" présenté en décembre 2018 dans la ville tricentenaire. Son épouse dispensait des cours à l'école Saint Joseph de Cluny de la vieille ville. Depuis l'annonce de leur disparition, la ville est sous le choc.



Profitant des grandes vacances, le couple s'était rendu à Dakar pour rendre visite à certains de leurs proches, avec leur fils cadet, E. Tavares. La faucheuse les attendait sur place.



Les sapeurs-pompiers, alertés peu avant 7h du matin, ont déposé les dépouilles à la morgue de l’hôpital de Mbour. Les blessés ont également été acheminés à ladite structure hospitalière.



Différentes sources renseignent q'un court-circuit électrique serait à l'origine de l'incendie.