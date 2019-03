Internet pour tous : Le Rwanda lance son premier satellite !

Il va s’appuyer à cet effet sur le satellite du fournisseur de connectivité Internet britannique OneWeb, lancé le 27 février 2019 à 23 h 38, depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. Cet équipement télécoms fait parties des six que l’entreprise britannique a propulsés à la fois dans l’espace mercredi dernier.



La première école qui bénéficiera de la nouvelle connectivité sera le groupe secondaire St Pierre Nkombo.



D’après la ministre des Technologies de l‘information et de la communication et de l’Innovation, Paula Ingabire, il aurait fallu dépenser près de 2 milliards USD pour étendre le traditionnel réseau de fibre optique jusqu’à l’île de Nkombo.



Elle a indiqué qu’au-delà des écoles, le satellite aidera aussi à connecter les communautés reculées dans lesquelles elles sont installées. « Investir dans les technologies spatiales fait partie de notre mission plus large : réduire la fracture numérique en offrant des possibilités numériques égales aux communautés rurales et éloignées », a souligné la ministre.



Greg Wyler, le fondateur et président de OneWeb, a soutenu que la connectivité qui sera fournie aux écoles et communautés reculées « leur permettra de réaliser leurs rêves et permettra au Rwanda de devenir une plaque tournante de l’innovation technologique ».



SENENEWS