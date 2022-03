“Je ressemble à une poupée gonflable”: une TikTokeuse partage son opération des lèvres

Sur une vidéo qui fait plus de 3 millions de vues sur TikTok, la jeune Américaine apparaît avec des lèvres disproportionnées.



La résidente de Philadelphie a fait une réaction allergique à une injection de produit de comblement des lèvres supérieures et inférieures.



Avec des lèvres huit fois plus grosses que la normale et dans l’impossibilité de boire ou parler normalement, Kailee s’est sentie soulagée lorsqu’elle a pu récupérer une bouche normale trois jours plus tard.



7SUR7