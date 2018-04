Journée Nationale de l’Enfant Talibé : 18 jeunes formés en horticulture reçoivent leur attestation ( photos)

Cette cérémonie marque la fin de la formation des 18 jeunes talibés en horticulture. En effet, la formation en Horticulture pour ces 18 jeunes talibés demeure un choix plus que pertinent dans le contexte géographique de la vallée du fleuve Sénégal où l’agriculture occupe une place privilégiée, mais aussi un choix qui entre en droite ligne avec la politique de l’état à travers le Plan Sénégal Emergent dont la colonne vertébrale est l’agriculture. Donc former des jeunes aux métiers liés à l’agriculture est susceptible d’offrir à ces derniers plusieurs opportunités capables de les aider à frayer leur chemin hors de la pauvreté.





Pour les besoins de formation technique spécialement adaptés au profils de ces 18 jeunes, le Centre d’Initiation et de Perfectionnement dans les Métiers de l’Agriculture (CIPA) ex CIH a été choisi et la formation se faisait à mi temps tout en permettant à ces jeunes talibés de poursuivre leur apprentissage du Coran dans leurs daaras respectives.





D’ailleurs ces 18 jeunes âgés de 15 à 25 ans avaient été sélectionnés dans quatre daaras adhérentes au projet (daara Thierno Thiam, Sadibou Ka, Alassane Sow, Hassan Sall) et sur base de leur motivation.



Ce projet est le deuxième projet dans le cadre de la coopération entre Aspyre Africa, Association Jeunesse Espoir et le CIPA. Pour rappel un premier projet pilote avait déjà permis à 14 jeunes dont 9 filles à bénéficier d’une même formation a plein temps.





