Journée de l’excellence : 114 élèves primés par les GDS (vidéo)

La 6e édition de la journée de l’excellence des Grands Domaines du Sénégal (GDS) a été organisée, samedi, à travers une forte mobilisation de la communauté éducative à laquelle des représentants de l’administration territoriale, le maire de Gandon et des autorités éducatives du département ont pris part.



Cette année, le comité d’organisation a travaillé d’arrache-pied pour la bonne tenue de cette communion, en apportant notamment d’importantes innovations à la fête. Au total, 114 lauréats des 14 écoles polarisées par les GDS ont été primés devant leurs parents et leurs paires. Ils se sont distingués a l’issue du concours sélectif organisé le 24 juin dernier à Ndiawdoune.



Au-delà de sanctionner les efforts consentis par les apprenants, cette consécration est une manière les GDS de stimuler l’émulation à l’école. Une dynamique magnifiée par les autorités qui ont tenu à faire de leur satisfaction.



Lamine DIOUF, le directeur des Ressources humaines, a réitéré l’engagement de la Compagnie fruitière de Marseille en faveur de l’excellence et de la promotion des filles. Il s’est fortement réjoui de la synergie des différentes parties prenantes bâtie autour de cet événement.



