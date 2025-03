Journée des droits des femmes : le CROUS célèbre l'autonomisation féminine à travers la spiritualité

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a marqué, mercredi, la Journée internationale des droits des femmes à travers une conférence religieuse organisée par l’Amicale des travailleuses de l’institution. Cet événement annuel, qui allie réflexion spirituelle et engagement social, a mis l'accent sur le rôle fondamental des femmes dans le développement et la stabilité de la société sénégalaise.



Ndiémé Mbaye Sène, présidente de l’Amicale, a exprimé sa gratitude à l'endroit de la direction pour son appui, tout en plaidant pour une dotation de ressources supplémentaires afin d’élargir les actions sociales de la structure en faveur des étudiants et des membres.



« Nous avons besoin de moyens pour mieux accompagner nos étudiants et nos membres, et pour renforcer notre impact au sein de la communauté », a-t-elle déclaré, soulignant la volonté de l’Amicale de poursuivre ses initiatives solidaires.



La communication a été assurée par Imam Soulaymane Bâ autour du thème : « L’autonomisation des femmes : la solution prophétique ». Un sujet pertinent qui a permis d’explorer la place et les droits des femmes à travers les enseignements islamiques.



« Nous avons des enseignements qui nous permettront encore de mieux considérer les femmes et de dire qu’elles ont toute leur place dans notre société. Avec les perspectives de développement que nous avons dans ce pays, le rôle de la femme reste déterminant pour bâtir un Sénégal meilleur », a déclaré Babacar Diop, directeur du CROUS de Saint-Louis.



En marge de la conférence, des prières ont été formulées en mémoire des étudiants et travailleurs disparus, mais aussi pour la paix et la stabilité sociale.