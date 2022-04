Kamils de Saint-Louis : l’œuvre de Golbert se perpétue – vidéo

Une nuée de fidèles musulmans ont pris d’assaut dimanche les cimetières de Marmiyal à l’occasion de la 26e édition des Kamil de Saint-Louis. Initiée par Alioune Badara DIAGNE « Golbert » sous les recommandations d’Abdoul Magib DIOP et de Thierno Ndiaye Doukké, l’initiative religieuse favorise la communion entre les Saint-Louisiens et leurs parents disparus. Des grands moments de dévotion et de recueillements durant lesquels plusieurs exemplaires du Noble Coran ont été récités par des apprenants coraniques de la ville. Beaucoup d’autorités religieuses et politiques ont répondu à l’ouverture, hier. Au-delà du rappel des disparus qu’ils encouragent, les Kamils de Saint-Louis sont également une occasion de nettoyer les cimetières de la ville. Malal Junior Diagne, fils de l'illustre initiateur, revient sur les spécificités de cette édition et les défis d'organisation relevés.