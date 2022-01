Khoudia MBAYE défie ses adversaires : " Fii ... Kekke la, nene dufi bondé " - vidéo

La coalition Benno Bokk Yaajkar(BBY) de la Commune de GANDON ouvre sa campagne électorale en force avec un meeting, hier, dans la soirée présidée par sa tête de liste majoritaire Madame Khoudia MBAYE, à côté des différents leaders de la grande mouvance présidentielle. Une occasion pour elle de revenir sur les différentes réalisations menées par son équipe. « Nos protagonistes peuvent jeter toute sorte d’opprobre sur nous. Mais ils n’osent jamais dire que nous n’avons rien fait », a-t-elle lancé. Elle a passé en revenue quelques lignes de son bilan qui tourne notamment autour de la sécurisation du foncier, de l’accès à l’eau et à l’électricité et du désenclavement de certaines localités. « Nous sommes l’une des rares Communes à se doter de 3 ambulances », a rappelé la candidate. « Le président Macky SEUL m’a honoré en portant son choix sur moi. Il nous a honoré considérablement soutenu à la mandature sortante. Il connaît les exigences de Gandon et sait confier aux bonnes personnes, les missions à accomplir pour le bien des populations », a-t-elle ajouté. S’adressant à ses adversaires, elle balance avec l’humour dont elle, seule, détient le secret : « Fii Kekke la, nene dufi bondé » … Regardez !