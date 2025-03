Korité à Saint-Louis : le Ngualakh, un symbole de partage et de fraternité

À Saint-Louis du Sénégal, la tradition du Ngualakh (ou Thiakry) reste un moment fort de la célébration de la Korité. Plus qu’un simple mets à base de pain de singe et d’arachide, ce plat sucré incarne l’esprit de partage et de solidarité. Pendant que les hommes s’acquittent de la prière, les femmes s’affairent en cuisine pour préparer ces délices, qui sont ensuite distribués aux voisins et aux proches. À travers ce geste ancestral, la communauté renforce les liens de parenté et de bon voisinage, perpétuant ainsi un héritage précieux de convivialité et d’unité.