L’Université Gaston Berger obtient une accréditation internationale pour trois ans

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a franchi une étape majeure en obtenant une accréditation internationale du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCÉRES). Cette distinction, valable pour trois ans, vient saluer le travail rigoureux et la collaboration efficace de toutes les composantes de l’institution.



Dans un communiqué adressé à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), la cellule de communication de l’UGB exprime la fierté de l’université face à cette reconnaissance. « Cette accréditation témoigne de l’excellence académique et de la qualité de la recherche au sein de notre institution. Elle nous motive à poursuivre notre quête d’innovation, d’amélioration continue et de rayonnement international », peut-on y lire.



L’obtention de cette accréditation a été rendue possible grâce à l’implication de l’ensemble du personnel enseignant et de recherche (PER), du personnel administratif, technique et de service (PATS) ainsi que des étudiants, qui ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ce projet.



L’université a également tenu à exprimer sa gratitude envers ses partenaires du monde socio-économique, dont le soutien a été déterminant pour atteindre cet objectif ambitieux. Le comité de pilotage, qui a su coordonner les efforts de chacun avec brio, a aussi été particulièrement salué pour son engagement et sa rigueur.



Cette accréditation du HCÉRES, organisme français reconnu pour l’évaluation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, place l’UGB parmi les institutions respectées au niveau international. Elle ouvre la voie à de nouvelles collaborations et renforce la crédibilité des diplômes délivrés par l’université.



À travers cette reconnaissance, l’Université Gaston Berger confirme sa volonté d’offrir un enseignement de qualité et de promouvoir une recherche innovante, répondant aux besoins de la société sénégalaise et aux standards internationaux. Cette prouesse marque une étape importante dans la stratégie de développement et de rayonnement de l’UGB, qui continue d’affirmer sa position de leader dans l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest.



NDARINFO.COM