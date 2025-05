L’automédication : une pratique risquée qui gagne du terrain à Saint-Louis

De plus en plus répandue à Saint-Louis, l’automédication devient une pratique courante. Nombreux sont ceux qui consomment des médicaments sans ordonnance médicale, souvent de manière abusive, ignorant les risques que cela peut entraîner pour leur santé.



Dr Madiaw Diaw, pharmacien, alerte sur les dangers de cette pratique : effets secondaires, interactions médicamenteuses, complications ou aggravation de pathologies déjà existantes.



Il appelle les autorités sanitaires à renforcer la sensibilisation et surtout à rendre les soins médicaux plus accessibles, afin d’éviter que la population ne se tourne vers des solutions dangereuses par défaut.