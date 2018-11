L’eau de Zamzam, cette source miraculeuse aux multiples bienfaits

L’eau de Zamzam, celle qui désaltéra Isma’il (‘alayhi salam)



Dans le célèbre récit du Prophète Ibrahim (‘alayhi salam) qui avait laissé son épouse Hajar (qu’Allah l’agrée) ainsi que son fils Isma’il (qu’Allah l’agrée) près de la Maison Sacrée, l’histoire de l’eau de Zamzam prend toute son essence. En effet, lorsque Hajar (qu’Allah l’agrée) n’eut plus de lait ni d’eau pour abreuver son fils (qu’Allah l’agrée), elle fit des aller-retour entre les monts Safa et Marwa à la recherche d’une subsistance.



Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée) raconte ainsi : « Le Prophète (‘alayhi salat wa salam) a dit : voilà pourquoi les gens parcourant cette distance. – Arrivée à Marwa (au bout de la septième traversée de la vallée), Hajar entendit une voix qui lui dit : « écoute bien » et elle écouta attentivement et entendit encore la même voix. Puis elle dit : on t’a bien entendu ; si tu as du secours à apporter, (apporte-le). A sa grande surprise, elle aperçut à l’emplacement de Zamzam l’ange qui creusait avec son pied ou son aile de sorte à faire jaillir de l’eau. Puis elle s’efforça à l’endiguer avec ses mains, en remplit son outre. L’eau dégageait de la vapeur chaque fois qu’elle y puisait… Puisse Allah accorder Sa miséricorde à la mère d’Isma’il : si elle avait laissé Zamzam tel qu’elle l’avait trouvé ou si elle n’y avait pas puisé (tout de suite), le puits serait resté une source ».



Ainsi, Hajar (qu’Allah l’agrée) a pu boire de l’eau de Zamzam et allaiter son fils Isma’il (‘alayhi salam). L’ange Jibril (‘alayhi salam) lui dit alors : « Ne craignez pas la perte car il y aura ici une maison d’Allah que cet enfant et son père construiront ». En effet, Ibrahim et Isma’il (‘alayhim salam) construisirent la Maison Sacrée d’Allah, visitée par des musulmans du monde entier chaque année wal hamdouliLlah.



Aujourd’hui, l’eau de Zamzam est acheminée vers des fontaines, au sein de la Mosquée Sacrée ainsi que dans son enceinte. Cette eau bénite est également transportée vers Médine mais également vers le monde entier afin que toute la communauté puisse tirer des bienfaits de cette eau. L’eau de Zamzam est une source qui n’a jamais failli par la Grâce d’Allah et ce, depuis que l’Ange Jibril (‘alayhi salam) l’a creusée pour Hajar et son fils (qu’Allah les agrée).



L’eau de Zamzam, cette source de bienfaits



L’eau de Zamzam est dotée de nombreux bienfaits pour ceux qui la boivent. Le Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam) nous a informé du fait qu’elle est pleine de bienfaits. Il a en effet dit d’après Jabir Ibn ‘Abdullah (qu’Allah l’agrée) : « L’eau de Zamzam convient à tout chose » (Ibn Maja).



Au delà de contenir des bienfaits, elle représente à elle seule une nourriture sobhanAllah. Combien sont ceux qui boivent de cette eau puis qui se sentent rassasiés par la Grâce divine ? Dans un autre hadith, le Prophète (‘alayhi salat wa salam) a dit de l’eau de Zamzam : « Elle est certes bénite ; elle est certes une vraie nourriture » (Muslim).



Un des bienfaits de l’eau de Zamzam est qu’elle représente un remède pour les maladies et un soulagement face aux différents maux qui nous atteignent. Le Prophète (‘alayhi salat wa salam) ainsi que ses compagnons (qu’Allah les agrée) l’utilisaient pour se guérir. Les nombreux savants ainsi que les musulmans du monde entier tirent également des bénéfices de cette eau face à la maladie. C’est en ce sens que l’éminent savant Ibn Al Qayim (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Moi et d’autres personnes avons expérimenté le traitement par l’eau de Zamzam et avons vu des choses miraculeuses. Avec l’eau de Zamzam, j’ai traité plusieurs maladies et m’en suis soulagé par la grâce d’Allah. J’ai vu des gens qui consommaient cette eau presque au quotidien pendant un demi-mois ou plus, sans plus ressentir la faim et se comporter comme n’importe quel homme ».



Lorsque l’on boit l’eau de Zamzam, il est préférable de faire des invocations. En effet, un des plus importants bienfaits de cette eau est que l’on peut faire des invocations en la buvant, invocations entendues par Le Très-Haut. Rappelons que les compagnons (qu’Allah les agrée) faisaient des invocations comme Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée) qui prononçait l’invocation suivante : « Mon Seigneur, je Te demande un savoir utile, une subsistance abondant et un remède de toute maladie ».



L’eau de Zamzam, la pureté même



L’eau de Zamzam est dénuée de toute impureté. Elle est la meilleure eau qui puisse exister, sans crainte de maladies ou de maux. D’après Abou Dharr le Prophète (‘alayhi salat wa salam) a dit : « À La Mecque, mon plafond fut enlevé, Gabriel en descendit, ouvrit mon cœur, le lava avec l’eau de Zamzam puis il apporta un récipient rempli d’or, de sagesse et de foi, la déversa dans ma poitrine, referma celle-ci, me saisit la main et me fit monter au ciel le plus bas » (Al Boukhari). Le fait que le cœur du Prophète (‘alayhi salat wa salam) ait été lavé avec cette eau prouve son caractère pur.



Les savants et jurisconsultes ont consenti sur le fait que l’eau de Zamzam est pure et qu’elle permet de se purifier. Il est autorisé de faire ses ablutions avec de l’eau de Zamzam, car elle est une eau bénite comme nous l’avons précisé. Rappelons que le Prophète (‘alayhi salat wa salam) a déjà fait ses ablutions avec cette eau comme le rapporte Ali (qu’Allah l’agrée) : « Et puis le Prophète (‘alayhi salat wa salam) descendit (à La Mecque) et ordonna qu’on lui apportât un seau rempli de l’eau de Zamzam et il en but et fit ses ablutions » (Ibn Ahmed).



L’eau de Zamzam représente une source miraculeuse, dotée de bienfaits qu’on ne mesure pas sobhanAllah. Elle est une nourriture à elle seule, un remède et une purification tant physique que spirituelle pour quiconque s’en sert. Profitons donc des bienfaits de cette eau dont les Prophètes (‘alayhim salam) et les compagnons (qu’Allah les agrée) ont bu avant nous.



Qu’Allah apporte la guérison à tous ceux qui l’espèrent par Son eau bénite. Qu’Il nous pardonne nos péchés, nous guide et nous accorde la réussite.