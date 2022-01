LOCALES 2022 : Mansour Faye gagne avec 21.994 voix soit 40,24% des suffrages

Les résultats provisoires des élections municipales du 23 janvier au niveau de la commune de Saint-Louis, ont été publiés ce lundi 24 janvier, par la Préfecture de Saint-Louis. En effet, 216 bureaux de vote ont été aménagés et ouverts dans 29 Centres de vote que compte la circonscription. Sur un total de 119 775 électeurs inscrits, 54921 ont eu à voter, soit un taux de participation de 45,85%, avec 259 bulletins nuls (0,47%), et 54662 de suffrages valablement exprimés (99,53%).



Mansour Faye, tête de liste majoritaire de la Coalition Benno Bok Yakaar a obtenu en tout 21994 voix (40,24%), suivi de Ababacar Abba Mbaye de Yeewi Askan Wi qui s’est retrouvé avec 17274 voix (31,60%), et du Professeur Mary Teuw Niane du Parti pour l’Espoir et le Progrès qui a mis empoché 6773 voix (12,39%), du libéral Mayoro Faye de la Grande Coalition Wallu Sénégal qui s’est contenté de 3449 voix (6,31%), du guet ndarien Ameth Fall Braya de la Coalition Guem Sa Bop qui a enregistré pour son compte 2329 voix (4,26%), du jeune candidat Moussa Diop de la Coalition Gox Yu Bess qui a eu 1307 voix (2,39%), de l'avocat à la Cour Me Alioune Abatalib Gueye de la Coalition "Alternative, Les Verts" qui a obtenu 766 voix (1,40%) et du Professeur Abdoulaye Sène de l'Union Citoyenne / Bount-Bi qui a bénéficié de 616 voix (1,13%).



S'agissant des résultats provisoires des élections départementales, c'est toujours la Coalition Benno Bok Yakaar qui est sortie vainqueur avec près de 40% précisément 38,48% des voies. Des résultats qui ont reconduit ainsi le Président sortant Me Moustapha Mbaye à la tête du Conseil départemental de Saint-Louis. Il est suivi par la Coalition Yeewi Askan Wi qui a eu 29,74% ; du Parti de l'Espoir et du Progrès avec 13,14% ; de la Grande Coalition Wallu Sénégal avec 9,22% des voies.



