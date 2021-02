La France et les dirigeants de G5 Sahel ouvrent le sommet stratégique sur la sécurité

Les dirigeants des cinq pays du Sahel se réunissent lundi dans la capitale Tchadienne N’Djamena, avec le président français Emmanuel Macron par vidéoconférence. Ils doivent discuter de stratégie sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la région.



Les pays du G5 Sahel Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger, avec la France vont, pendant deux jours, à partir de lundi 15 février 2021, se pencher spécifiquement sur les questions cruciales liées à la sécurité dans cette vaste région africaine. Il sera également question de faire le bilan de la stratégie militaire à adopter contre les terroristes et également en élaborer d’autres afin de réussir à mettre un terme à l’insurrection djihadiste.





C’est aussi l’occasion pour les chefs d’Etats de la région d’évaluer le travail des forces françaises afin de mieux convaincre les populations de leur importance. La réunion intervient un an après que la France a renforcé son déploiement au Sahel, cherchant à reprendre l’élan dans la bataille brutale et de longue date. Mais ce renforcement de troupes françaises, déjà des milliers dans la région, n’a pas apporté grand-chose pour l’amélioration de la situation.



Les mouvements terroristes sont de plus en plus forts et leurs attaques de plus en plus coordonnées et sophistiquées. De plus, les armes utilisées sont plus puissantes parfois que celles des forces de défense des pays du Sahel. Les discussions devraient donc impliquer la fourniture d’équipements militaires aux soldats et la possibilité de former une réelle alliance entre les armées locales dans le but d’unir leurs forces pour combattre le terrorisme.