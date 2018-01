La corruption fait perdre à l’Afrique 148 milliards de dollars par an

S’exprimant lors de la 32ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine à Addis-Abeba, Mme Songwe a déclaré que « 148 milliards de dollars sont drainés hors du continent par diverses formes de corruption, ce qui représente environ 25% du PIB moyen de l’Afrique ».



La corruption, a-t-elle déclaré, est la principale source des flux financiers qui drainent d’énormes ressources du continent vers l'extérieur.



Le continent perd entre 50 et 80 milliards de dollars par an en raison des flux financiers illicites, a déclaré Mme Songwe citant un rapport du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites (FFI), un organisme dirigé par l'ancien chef de l'Etat sud africain Thabo Mbeki.



Pour un continent qui a désespérément besoin de ressources financières substantielles pour répondre à ses importants besoins de développement, notamment pour combler son énorme déficit d’infrastructures, une perte considérable de ressources financières à travers diverses formes de corruption est certainement quelque chose qui doit être combattu avec force et fermeté », a ajouté Mme Songwé.



Le développement de l’Afrique est en forte baisse depuis plusieurs années et les ressources nationales devraient jouer un rôle plus important, notamment dans les objectifs de développement durable de 2030.



SENEWEB