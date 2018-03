La saignée continue chez Sidy Lamine Niass – Huit journalistes « remerciés »

Il a conservé que Amadou Ly Mbaye, Pierre Edouard Faye, Ousmane Sène, Abdoulaye Bopp, Néné Jupiter Ndiaye, Seydina Oumar Bâ, Mame Anta Ndour, Samba Ndiaye, Ndèye Fatou Ndiaye et Awa Diop Ndiaye.

Les raisons selon toujours mes sources, Sidy a arrêté ces 8 contrats en fin décembre. Parce qu’il ne peut plus supporter la charge salariale mensuelle.

Jointe au téléphone par la rédaction de gfm.sn, la journaliste Mamy Khady Niakh confirme l’information l’information . « Mon contrat devait expirer en fin décembre, et le directeur des ressources humaines m’a appelée pour me dire que mon contrat ne sera pas renouvelé. Je croyais que j’étais la seule mais quand je suis revenue de mon reportage je me suis rendue compte qu’il y a huit autres personnes qui sont concernées ». Elle poursuit : « les raisons qu’ils nous ont données c’est que la boite est en crise et ne peut plus supporter les charges. Il y a trop de personnes et il a des problèmes financiers» a dit Mamy Niakh.

Pour sa part, M. Sidy Lamine Niass joint au téléphone par gfm.sn dément l’information. « Il n’y pas eu de licenciement à Walf Tv. Et je ne suis pas prêt à faire d’interview. Le moment venu je vais communiquer», laisse savoir Sidy Lamine.

Mame Fama GUEYE

GFM.SN