Le Rwanda bientôt premier fabricant de smartphones en Afrique

L’annonce a été faite par Paula Ingabire, ministre rwandaise des Technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’innovation au Comité permanent de l’éducation, de la technologie, de la culture et de la jeunesse du Parlement d’Afrique de l’Est le 7 février 2019.





La ministre Paula Ingabire a expliqué que le projet sera réalisé en partenariat avec l’investisseur rwandais Ashish Thakkkar qui est déjà en pourparlers avec les autorités pour mettre en place sa société technologique panafricaine, MaraPhones sous Mara Company et démarrer la production en avril 2019 qui fournira près de 20 000 emplois.



« Une fois que l’usine commencera à produire des smartphones, les utilisateurs paieront par tranches sur une période de 24 mois. Nous devons également travailler avec les entreprises de télécommunications pour trouver des moyens de réduire les prix d’utilisation d’Internet », a déclaré la ministre Paula cité par The Rwandan.



Les téléphones seront parmi les premiers appareils à utiliser Android Oreo, un système d’exploitation optimisé pour des applications comme YouTube Go, Facebook Lite et Twitter Lite, créées pour le marché africain.



En 2018, Ashish Thakkar avait annoncé que sa société allait fabriquer les premiers téléphones à vendre cette année.



En novembre 2018, après 22 ans de commerce de divers produits technologiques par l’intermédiaire de Mara Group, Ashish Thakkar a dévoilé Maraphones et un prototype lors d’un événement en Afrique du Sud.



Selon African Review, Maraphone-Mara X sera le premier smartphone à grande échelle, fabriqué en Afrique. Thakkkar a expliqué que Maraphones fabriquera des smartphones de haute qualité et abordables pour servir principalement la population africaine. Il envisage également l’exportation de ces téléphones vers d’autres continents comme l’Europe.



Grâce à ce projet, le Rwanda devient le premier pays d’Afrique en termes de développement et de croissance économique.



Source : Afrimag