Le SERRP va restaurer les moyens de subsistance des sinistrés (vidéo)

Dans l’optique de renforcer la résilience les populations sinistrées de la Langue de Barbarie, un programme de restauration des moyens de subsistance sera mis en œuvre. Il permettra de financer des initiatives économiques définies par les impactés de l’avancée de la mer relogés au site de Diougob. En plus de consolider leurs revenues, cette initiative inscrite dans le cadre du le projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP) donnera l’opportunité à ceux qui le souhaitent de pouvoir se reconvertir dans d’autres activités économiques. « Des infrastructures sociales structurantes seront mises sur place. En plus des familles établies sur le site, elles serviront aux populations environnantes de la zone de rasement », a renseigné Marie Solange NDIONE, spécialiste en sauvegarde sociale à l’Agence de Développement municipal (ADM).