« Le Sénégal s’engage dans une transition énergétique inexorable », assure un officiel.

Le conseiller technique du directeur de l’Agence des Énergies Renouvelables (ANER) a souligné jeudi l’implication des différentes composantes du gouvernement dans la planification et la recherche de financements en vue de concrétiser les projections faites dans ce domaine.



« L’énergie représente le fondement du développement tant au niveau social et économique », a rappelé Kader DIOP qui justifiait les raisons de cet engagement. « L’objectif du président Macky SALL réitéré au niveau PSE qu’au niveau de la lettre sectoriel, c’est d’atteindre l’accès universel à l’horizon 2025 », a-t-il dit avant d’indiquer que « le Sénégal s’engage dans une transition énergétique inexorable ».



M.DIOP a assuré que l’option du mix-énergétique nécessite des cadres d’échanges et de partages de bonnes. Dans ce sens, il a salué l’organisation du forum des énergies renouvelables de l'ARD de Saint-Louis qui tient sa seconde édition. « Il facilite la rencontre et la définition des politiques nationales, mais aussi la territorialisation des politiques publiques en matière d’énergie », a-t-il conclu.