Les Vertus et bienfaits de la pastèque

Gorgée d'eau

Composée à 92% d'eau, la pastèque est le fruit idéal pour prévenir la déshydratation. Sa pulpe rouge permet de rafraîchir et de purifier l'organisme. Peu sucrée, elle est également très peu calorique et peut ainsi être consommée tout l'été sans crainte pour votre ligne.

Source de sodium et de potassium

Un perte importante de sodium et de potassium dûe à la transpiration peut entraîner nausées, déshydratation, crampes musculaires ou encore vertiges. Ainsi, en période de forte chaleur consommer de la pastèque compense ces pertes et en réduit les risques liés.

Le plein de vitamines

Source de vitamine C, la pastèque est bonne pour le système immunitaire. Elle favorise également la bonne santé des dents, des gencives, et aide à prévenir les dommages cellulaires. Sa teneur en vitamine B6 intervient dans le métabolisme énergétique et participe à la formation des tissus. Enfin, la vitamine A contenu dans ce fruit renforce les yeux.

Stimulant sexuel

A ce jour, la pastèque est la source de citrulline la plus connue. Au Texas, des chercheurs ont démontré que cet acide aminé favoriserait la dilatation des vaisseaux sanguins. Consommé en grande quantité, la pastèque aiderait donc à la fonction érectile.

Diurétique naturel

La pastèque est le fruit le plus diurétique et permet de lutter contre la rétention d'eau. Consommé en grande quantité, il peut s'avérer être un puissant laxatif et peut aider à réguler la flore intestinale.

Vertus dermatologiques