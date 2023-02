Les anciens enfants de troupe préparent le centenaire du Prytanée militaire de Saint-Louis

‘’Ce geste humanitaire de haute portée citoyenne nous a permis, en collaboration avec les autorités militaires de Saint-Louis, de nettoyer tous les coins et recoins de ces cimetières de Sor'', a salué Babacar Sy, vice-président de la section locale du bureau des anciens enfants de troupe.



Il a affirmé que des ‘’centaines'' d'anciens pensionnaires du PMS effectueront le déplacement pour commémorer ce centenaire, qui sera marqué par une opération de distribution de denrées alimentaires, des consultations médicales gratuites et des activités culturelles.



Cette commémoration sera présidée par le chef d'état-major général des armées (CEMGA).



Etablissement public d'excellence, le PMS compte actuellement 500 pensionnaires et reçoit chaque année 50 élèves à l'issue d'un concours très sélectif. Des élèves venus des pays africains les rejoignent pour une formation qui dure 7 ans, de la sixième au baccalauréat.



APS