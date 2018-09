Les miracles du citron

1. Lutter contre l’hypertension Le citron est riche en potassium qui contrôle la pression artérielle et réduit l’effet des nausées et des étourdissements. En outre, il aide à éliminer la rigidité des vaisseaux en les rendant plus souples. Consommez de l’eau citronnée tous les jours pendant quelques mois.



2. Nettoyer la planche à découper Après une longue période d’utilisation, les planches à découper peuvent accumuler différentes bactéries et odeurs. Le citron aide à éliminer les germes et les bactéries en désinfectant la planche. Prenez la moitié d’un citron et frottez-le contre la planche. Lavez-la ensuite avec du jus de citron.



3. Humidifier l’air Outre ses bienfaits pour la santé, le citron est également connu pour son arôme. Il peut donc être utilisé en tant qu’humidificateur pour rafraîchir l’odeur de la chambre et hydrater l’air dans votre maison durant les jours secs d’hivers. Faites bouillir une casserole d’eau. Plongez-y le zeste du citron, des bâtons de cannelle, un clou de girofle et les pelures de pomme.



4. Eliminer l’odeur du réfrigérateur Le citron a la capacité d’absorber les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur. Trempez une grosse boule de coton ou une éponge dans du jus de citron. Ensuite, mettez-la dans le réfrigérateur et laissez-la pendant quelques heures. Toutefois, assurez-vous d’avoir enlevé les aliments responsables de la mauvaise odeur.



5. Nettoyer et blanchir les ongles Le citron contient de l’acide citrique qui blanchit et renforce les ongles. Pressez ½ citron dans un verre d’eau chaude. Trempez vos doigts dans le mélange pendant 5 minutes. Ensuite, frottez vos ongles avec le zeste du citron.



6. Lutter contre les problèmes respiratoires Le citron est bénéfique pour les personnes qui souffrent de troubles respiratoires comme l’asthme. L’eau citronnée nettoie les bactéries accumulées dans les poumons durant la journée. Buvez au moins deux verres du mélange chaque jour.







7. Eliminer les taches dans les vêtements Le citron est un nettoyant qui agit contre les taches les plus résistantes. Cette astuce est facile et efficace. Trempez ½ citron dans du bicarbonate de soude et frottez le contre les taches tenaces qui se trouvent sur vos vêtements. Le résultat sera immédiat.



8. Obtenir un linge frais L’acide citrique contenu dans le citron peut redonner de l’éclat à vos vêtements. En outre, son arôme apportera une sensation de fraîcheur. Pour un linge frais et propre, ajoutez un verre de jus de citron à votre lave-linge. Le citron est un blanchissant naturel qui enlèvera les tâches et les mauvaises odeurs des vêtements.



9. Prévenir les calculs rénaux Une consommation régulière de jus de citron mélangé avec de l’eau peut augmenter la production de citrate, qui aide le rein à maintenir son équilibre acido basique et qui prévient la formation des calculs rénaux.







10. Se débarrasser des insectes dans la cuisine Le citron est un insecticide très efficace. Il vous débarrasse des fourmis dans les cuisines. Versez du jus de citron sur le seuil des portes, les appuis de fenêtres ou les fissures ou trous par lesquels les fourmis peuvent passer. Ensuite, dispersez des petites tranches de citron autour de l’entrée de la cuisine. Le citron est également efficace contre les puces et les cafards. Nettoyez votre maison avec le mélange de 2 litres d’eau additionnées d’un jus de 4 citrons.



11. Soulager les douleurs d’arthrite et de rhumatisme Le citron est un diurétique très efficace, il aide donc à la production d’urine. Cet agrume va aider à réduire les inflammations en dégageant les bactéries et les toxines de l’organisme et en soulageant le corps des douleurs provoquées par le rhumatisme et l’arthrite.



12. Lutter contre les effets de l’âge Le jus de citron mélangé avec de l’eau est pauvre en calories et riche en antioxydants. Il agit contre les radicaux libres responsables du vieillissement de la peau et protège les cellules saines.



13. Désodoriser votre humidificateur Pour désodoriser votre humidificateur, ajoutez 3 ou 4 cuillères à café de jus de citron dans de l’eau. Le citron n’enlèvera pas l’odeur mais la remplacera par une fragrance de citron. Vous pouvez refaire l’astuce plusieurs fois par semaine.



14. Réduire les symptômes de l’asthme Prenez 2 cuillères à soupe de jus de citron avant chaque plat. D’autre part, il faut suivre un régime détoxifiant pour que le citron agisse de manière plus efficace. Au bout de quelques semaines, les symptômes de l’asthme vont disparaître.







15. Traiter les infections de la gorge Le jus de citron est un antibactérien très efficace. Il peut traiter les infections de la gorge. Mélangez du jus de citron avec de l’eau et faites un gargarisme avec le mélange. Refaites l’opération plusieurs fois par jour.



16. Désodoriser la poubelle Pour éliminer la mauvaise odeur qui se dégage des poubelles gardez les zestes d’oranges et de citrons et mettez-les en dessous des sachets. Il est conseillé de refaire l’opération au moins une fois par semaine. Les zestes vont capter les mauvaises odeurs.



17. Purifier le sang Une consommation quotidienne d’eau citronnée peut aider à purifier le sang. Car l’alimentation moderne contient des conservateurs et des arômes artificiels. Ces derniers s’accumulent en tant que toxines dans le sang et l’organisme. Par conséquent, une détoxification est essentielle pour éviter de tomber malade.



18. Préserver la couleur verte du guacamole Pour éviter que la couleur du guacamole ne vire au brun sur le dessus, dispersez généreusement quelques gouttes de jus de citron pour en préserver la couleur et la fraîcheur. Vous pouvez également appliquer cette astuce pour les tranches de pommes, pour éviter qu’elles ne s’oxydent.



19. Laver les fruits et les légumes Le citron agira de manière efficace contre les pesticides qui se trouvent dans vos fruits et légumes. Mélangez une cuillère à soupe de jus de citron avec de l’eau et versez le mélange dans un vaporisateur. Le jus de citron donnera à vos légumes une odeur de fraîcheur.







20. Rendre des feuilles de laitue croquantes Pour remédier aux feuilles de laitue molles, ajoutez le jus d’un demi-citron dans un grand bol rempli d’eau froide. Trempez les feuilles de laitue molles dans le bol et mettez-le dans le réfrigérateur pendant une heure. Les feuilles seront plus fraîches et plus croquantes.



21. Améliorer l’hygiène bucco-dentaire Le citron est efficace pour empêcher le saignement des gencives et réduit les maux de dents. Rincez votre bouche avec du jus de citron au moins une fois par semaine pour protéger vos gencives.



22. Eliminer les mites Les mites sont des papillons qui s’incrustent dans les maisons et se cachent dans les placards. Ils se nourrissent des fibres de vêtements. Toutefois, le citron est un remède naturel qui peut remplacer vos boules à mites. Prenez un citron mûr et enfoncez-y des clous de girofle. Ce dernier va se dessécher en dégageant une belle odeur.



23. Eclaircir les taches de vieillesse Le jus de citron est un agent éclaircissant très efficace. Pour alléger les taches de vieillesse, appliquez du jus de citron directement sur la zone touchée. Laissez reposer pendant 15 minutes et rincez à l’eau. Toutefois, ne répétez pas l’opération plus de deux fois par semaine, la peau risque de se déshydrater.



24. Prévenir les maux d’estomac Pour les personnes qui ont des troubles digestifs récurrents, il est conseillé de boire de l’eau tiède citronnée. Cette astuce aide à purifier le sang, prévient l’indigestion, la constipation et élimine les toxines du corps.



25. Se débarrasser des verrues Les verrues sont des lésions cutanées bénignes qui ne constituent pas un grand danger pour la santé. Outre les médicaments, il existe également des astuces naturelles pour y remédier. Trempez un coton-tige dans du jus de citron et appliquez-le sur la zone infectée. Le citron est un antibactérien très puissant qui vous débarrassera des verrues. Répétez l’opération plusieurs fois jusqu’à ce que la verrue disparaisse.



26. Eclaircir les cheveux Pour éclaircir la couleur de vos cheveux, rincez-les avec ¼ de jus de citron mélangé à ¾ d’eau. Ensuite, exposez vos cheveux au soleil. Pour de meilleurs résultats, refaites l’opération tous les jours pendant une semaine.



27. Nettoyer le visage Le citron est un agent nettoyant efficace. Vous pouvez l’utiliser pour nettoyer votre peau et la rafraîchir. Le jus de citron peut également être utilisé pour éclaircir la peau et se débarrasser des points noirs.







28. Eliminer les pellicules Faites un massage de votre cuir chevelu avec deux cuillères à soupe de jus de citron. Appliquez cette astuce au moins une fois par semaine. Vous remarquerez le changement au bout de quelques mois.



29. Obtenir une haleine fraîche L’acide citrique présent dans le jus de citron régule le niveau de PH dans la bouche et tue les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Rincez votre bouche avec du jus de citron, puis avalez pour une fraîcheur qui durera plus longtemps. Cependant, une exposition à long terme à l’acide citrique peut endommager l’émail des dents, n’oubliez donc pas de vous rincer la bouche.



30. Eliminer les taches tenaces sur le marbre Le marbre peut facilement se tacher ou être endommagé. Pour remédier à cela prenez ½ citron et trempez-le dans le sel. Ensuite, frottez-le contre les taches tenaces. Toutefois, cette astuce n’est à refaire qu’après quelques mois car l’acide peut endommager le marbre.



31. Enlever les taches de baies Après avoir cueilli des baies (fruits rouges), il est difficile de se débarrasser des taches sur les doigts. Lavez-vous les mains avec du jus de citron. Laissez reposer pendant 2-3 minutes puis rincez-vous les mains avec de l’eau tiède savonneuse. Refaites l’opération jusqu’à ce que les tâches disparaissent.



32. Adoucir la peau sèche des coudes La peau au niveau coudes est souvent sèche et de couleur sombre. Mélangez du bicarbonate de soude avec du jus de citron et appliquez le mélange sur vos coudes. Ensuite, rincez avec de l’eau citronnée et massez vos coudes avec de l’huile d’olive, puis séchez-les avec un chiffon doux. Ce traitement va éclaircir la peau et la rendre plus douce.



33. Réduire les maux de tête Pour les personnes qui ont des maux de têtes récurrents, ajoutez quelques gouttes de jus de citron à votre tisane. Cette astuce vient d’un barman de New York dont les clients se plaignaient souvent de maux de tête, la majorité ont trouvé l’astuce efficace.



34. Lutter contre la diphtérie La diphtérie est une maladie contagieuse qui se définit comme une angine et qui se caractérise par la formation de fausses membranes à l’entrée des voies respiratoires. Grâce au vaccin, cette maladie est moins présente. D’autre part, le jus de citron est un antiseptique très efficace, essayez de prendre une cuillère à soupe de jus de citron chaque une heure ou deux. Refaites cette opération dans les jours qui suivent, vous allez remarquer que les fausses membranes accumulées vont se détacher de la gorge pour sortir.







35. Remédier aux frissons et à la fièvre En Espagne, les médecins recommandent souvent le jus de citron pour remédier aux frissons et à la fièvre, car le fruit est riche en vitamine C qui stimule le système immunitaire.



36. ôter les traces de moisissure sur des vêtements L’acide citrique est efficace contre les moisissures. Mélangez du jus de citron avec du sel pour former une pâte. Frottez cette dernière contre la moisissure et laissez sécher à l’air libre. Refaites l’opération jusqu’à ce que la moisissure disparaisse.



37. Blanchir les tissus délicats Remplacer l’eau de javel par du jus de citron qui est plus doux et plus efficace. Le citron est un blanchissant efficace, mélangez du jus de citron avec du bicarbonate de soude et trempez vos vêtements ou tissus délicats dans le mélange 1 heure avant de les mettre dans le lave-linge. Vous remarquerez le résultat après le lavage.



38. Désinfecter les cicatrices Le citron est un antibactérien très efficace, il désinfecte les coupures et les cicatrices. Trempez un bout de coton dans du jus de citron et placez-le sur la zone infectée. Le résultat sera immédiat. Le citron est également efficace contre les démangeaisons résultant des piqûres d’insectes.



39. Eliminer la mauvaise odeur dans la cheminée Pour se débarrasser de la mauvaise odeur dans la cheminée, jetez quelques pelures de citron aux flammes.



40. Neutraliser l’odeur qui se dégage de la litière pour chat Pour se débarrasser de la mauvaise odeur provenant de la litière pour chat, mettez quelques rondelles de citron, elles absorberont les mauvaises odeurs. 41. Détartrer le robinet Frottez ½ citron contre les robinets de votre maison. Les traces vont disparaître de façon immédiate. Vous pouvez également appliquer cette astuce pour les parois de la baignoire ou du lavabo.



42. Redonner de la brillance à votre vaisselle en argent Pour redonner de la brillance à votre vaisselle en argent, trempez-la dans un grand bol d’eau citronnée. Laissez reposer pendant quelques minutes. En séchant votre vaisselle, vous remarquerez la différence.



43. Nettoyer les surfaces en verre Pour redonner de la brillance à vos surfaces en verre, essuyez-les avec des pelures de citron et ensuite avec un chiffon doux.



44. Lutter contre la fatigue De récentes études ont prouvé que l’eau citronnée, riche en vitamine C, peut être très efficace en tant que boisson énergisante et rafraîchissante. D’autre part, plusieurs explorateurs et randonneurs ont confirmé qu’ils utilisaient le citron pour guérir les infections et les piqûres d’insecte, mais aussi comme boisson pour lutter contre la fatigue et les maladies causées par différentes allergies rencontrées durant leurs voyages.