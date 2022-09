Lettre de Saint-Louis, pour une Université africaine ouverte au monde

L’Université Africaine de demain a pour défi de s’ouvrir au Monde.



Aujourd’hui la France, partenaire historique, demain la Finlande pour ses innovations pédagogiques, demain l’Allemagne pour son système dual. Puis Singapour. Puis la Corée. Puis d’autres. Oui, nous devrons nous abreuver aux meilleures sources.



Une Université africaine ouverte parce que l’Afrique, berceau de l’humanité a tant à apporter à un Monde si complexe. Une université africaine ouverte parce que multilingue. Le français et l’anglais, langues aujourd’hui, on ne peut plus africaines, butins de guerre, mais aussi le Swahili et le Pular, joyaux linguistiques de l’Afrique.



Ainsi et seulement ainsi, nous irons au delà des frontières héritées, nous abattrons les murs séparant les mondes francophone et anglophone, lusophone et hispanophone. Nous aurons enfin répondu à l’invitation formulée depuis si longtemps par nos sages pour un Banquet de l’Universel, Oui, à une Université, rendez vous du donner et du recevoir. Une université qui abat les murs et qui les remplace par des ponts.



Telle sera l’Université africaine de demain.



Amadou Diaw, fondateur de l’Institut Supérieur de Management (ISM)