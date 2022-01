Leurs affiches déchirées, leur caravane suivie et bloquée : les partisans de Mary Teuw NIANE crient au sabotage - vidéo

Les partisans de la coalition And Ak MTN Liggey ont fustigé vendredi des actes de sabotage dont ils seraient victimes en invitant les autorités à agir. « Nous dénonçons le suivi au quotidien de notre caravane par des véhicules de sonorisation de Mansour FAYE » et le « sabotage systématique de nos affiches », a dénoncé Abdoulaye NDIAYE, le directeur campagne de cette alliance. Il s’est offusqué contre un « parti-pris incompréhensible de la radio municipale qui semble être la propriété de BBY » et annonce le dépôt par sa coalition d’une lettre de protestation auprès de la CNRA. Mansour FAYE a utilisé les Abribus pour la publicité d’une manifestation. Ce qui nous a été refusé. Il utilise impunément les moyens communaux pour sa compagne en maquillant les véhicules et intégrant les ASP dans sa sécurité », a-t-il ajouté. « Ce matin, convoi a été bloqué par les partisans de Mansour FAYE à Ngallele. N’eût été l’intervention de la police, les choses auraient pu tourner autrement », a relaté M. NDIAYE qui affirme que « plus de 200 nervis circulent à Saint-Louis sous les ordres de Mansour FAYE » . « Mary Teuw NIANE a fait le pari d’une campagne civilisée et pacifique, sans heurts. Toutefois, nous ne nous laisserons plus faire et répondrons à la hauteur des provocations », a conclu le directeur de campagne.